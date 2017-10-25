Анвар Гатиятулин: "У "Трактора" есть время залечить травмы и восстановиться"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Сочи" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил сложность встречи. Специалист рад, что непростой период из 8 игр через день завершен.

– Очень тяжелый матч, очень рады победе, – сказал Гатиятулин. – Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. У нас тяжелый период, 8 игр через день, наконец-то он закончился. Есть время залечить травмы, восстановиться и двигаться дальше. Конечно, огромное спасибо нашим болельщикам, на протяжении всего матча они нас поддерживали.

– Почему не играл сегодня Алексей Петров?

– Мы играем в 7 защитников. Прошлую игру выиграли, поэтому не стали ничего менять.