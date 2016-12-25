Анвар Гатиятулин: "Трактору" не хватило свежести"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения от "Авангарда" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на усталость. По словам наставника, были допущены ошибки.

– Четвертый матч на выезде, через день игры, так что нагрузка выпадает серьезная, – отметил Гатиятулин. - Понимали, что играем с одним из лидеров. Готовились, но силы не бесконечны. Не хватило свежести. Все старались, играли, была и самоотдача, но не хватало быстроты и на фоне усталости допустили ошибки. Моменты были. Но не смогли забить, к сожалению.

– Для вас важно быть четвертыми или пятыми?

– Наша задача на первом этапе – попасть в плей-офф. Но конечно, чем выше, тем лучше.

– В последних семи матчах лишь два раза проиграли. Команда набрала хороший ход?

– Ребята готовятся на каждую игру, говорим, разбираем соперника. Нужно отметить и микроклимат, и каждого игрока в нашей команде – они настоящие профессионалы и ответственно готовятся к матчам и играм. Поэтому и есть результат. (Анна ЛЕВЧЕНКО)