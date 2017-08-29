Анвар Гатиятулин: "Трактору" была необходима победа над "Магниткой"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин подчеркнул, что команде была необходима победа над магнитогорским "Металлургом" (2:1) в матче регулярного чемпионат КХЛ. По словам специалиста, с каждой игрой челябинцы будут действовать более уверенно.

– Для нас эта победа была необходима, и очень рады, что мы сегодня выиграли, потому что через победы приходит уверенность, – приводит пресс-служба челябинцев слова Гатиятулина. – Видно было, что в начале матча скованность и нервозность присутствовали. Думаю, с каждой игрой будем увереннее.

– Наконец заиграло большинство. Что-то новое наиграли, или команду прорвало?

– Мы всегда извлекаем уроки из наших матчей и работаем над ошибками. В этом году начали работу еще на предсезонке. Как я уже говорил, мы только 21 августа собрались в полном составе.

Ни одной игры вместе не провели, и бригады большинства тоже чуть-чуть изменились перед сезоном. Возможно, требуется время, но через матчи находим свою игру – разговариваем и разбираем. Очень рады, что сегодня все сработало и принесло победу.

– Какие перспективы Александра Черникова?

– Ждем, предварительно 3-4 недели.