Анвар Гатиятулин: "Трактор" ждал свой шанс в овертайме"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы своих подопечных над "Автомобилистом" 3:2 (ОТ) остался доволен результатом матча. Он подчеркнул, что его команда дождалась своего шанса в овертайме и использовала его.

- Тяжелый матч, очень рады победе. Матчи с "Автомобилистом" всегда проходят в упорной борьбе. Если говорить об игре, то во втором периоде немного подсели. Благодарен команде, что играли терпеливо, надежно оборонялись и ждали своего шанса. Дождались его в овертайме и использовали. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.

- Во втором периоде вы прижались к своим воротам и сознательно отдали инициативу?

- Не согласен. Мы играли в три звена, но и сил немного не хватило. Перерыв пошел на пользу, терпеливо отыграли третий период.

- Ваша команда сегодня очень много пробрасывалась. Есть проблемы с выходом в атаку?

- Да, немного робко играем. Обращаемся к ребятам, чтобы начинали атаку. Работаем над этим на тренировках, но где-то концентрации не хватает, где-то сил. Будем еще работать, исправлять ситуацию. Речь о преднамеренных пробросах не идет. (Алексей МАКСИМОВ)