20:15 | Хоккей — КХЛ

Анвар Гатиятулин: "Трактор" ждал свой шанс в овертайме"


Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы своих подопечных над "Автомобилистом" 3:2 (ОТ) остался доволен результатом матча. Он подчеркнул, что его команда дождалась своего шанса в овертайме и использовала его.

- Тяжелый матч, очень рады победе. Матчи с "Автомобилистом" всегда проходят в упорной борьбе. Если говорить об игре, то во втором периоде немного подсели. Благодарен команде, что играли терпеливо, надежно оборонялись и ждали своего шанса. Дождались его в овертайме и использовали. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.

Во втором периоде вы прижались к своим воротам и сознательно отдали инициативу?

Не согласен. Мы играли в три звена, но и сил немного не хватило. Перерыв пошел на пользу, терпеливо отыграли третий период. 

Ваша команда сегодня очень много пробрасывалась. Есть проблемы с выходом в атаку?

Да, немного робко играем. Обращаемся к ребятам, чтобы начинали атаку. Работаем над этим на тренировках, но где-то концентрации не хватает, где-то сил. Будем еще работать, исправлять ситуацию. Речь о преднамеренных пробросах не идет. (Алексей МАКСИМОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий