Анвар Гатиятулин: "Трактор" учтет ошибки матча с "Барысом"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (3:4) посетовал, что его команда не смогла удержать игровое преимущество.
– После трех поражений ушла уверенность, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – В начале было видно желание, и ребята старались, забросили шайбу, но потом потихоньку упустили игру из рук. Допустили ненужные ошибки, которые и провели к поражению. В концовке добавили, но играть так нужно весь матч. Будем готовиться к следующей встрече, учитывая эти ошибки.
– Что происходит с защитниками, которые допускают детские ошибки?
– Согласен, что голы легкие. Защитники не имеют право попадать в первого игрока. Будем разбирать и доносить ребятам, чтобы больше таких ошибок не было.
– Веске пока не готов играть?
– Мы его планировали поставить на сегодняшнюю игру, но из Северной Америки не пришло разрешение. А так должен был играть сегодня.
– Не было желания заменить Демченко после четвертой шайбы?
– Мысль была, но Вася играл неплохо.