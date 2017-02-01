Анвар Гатиятулин: "Трактор" сыграл в обороне против ЦСКА строго и дисциплинированно"

Главный тренер "Трактор" Анвар Гатиятулин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (4:3) отметил самоотдачу своих подопечных. Также наставник поблагодарил болельщиков челябинского клуба.

– У нас такой календарь, что идут игры с лидерами, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – Очень важно было справиться психологически, потому что поражения выбивают почву из под ног. В предыдущих играх это было видно. Очень рад, что сегодня удалось с этим справиться.

Сыграли строго, дисциплинированно, надежно в обороне. Смогли создать неплохие моменты и реализовали их. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Они на протяжении всего сезона нас поддерживают – наш шестой игрок. И не только в Челябинске, но и на выезде.