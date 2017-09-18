Анвар Гатиятулин: "Трактор" потерял Шинина на месяц-полтора"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин заявил, что потеря защитника Александра Шинина серьезно скажется на команде. Специалист отметил, что в команде есть проблема с составом. 33-летний Шинин в этом сезоне отдал голевую передачу в 10 матчах.

– Шинин получил повреждение колена в матче в Ярославле в пятницу, капитана мы потеряли где-то на месяц-полтора, – цитирует "Р-Спорт" Гатиятулин. – В ближайшее время Шинин летит на обследование в Германию, скорее всего, там потребуется операция.

Для нас это серьезная потеря, мы вообще в последнее время чуть ли не в каждой игре теряем ключевых ребят.

Сейчас у нас, очевидно, есть проблемы с составом. Да, в команде есть молодежь, которой не занимать желания, но мастерства все-таки не хватает. Будем думать, что-то предпринимать.