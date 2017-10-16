Анвар Гатиятулин: "Трактор" понимал, что его ждет тяжелый матч против ЦСКА"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3) отметил, что у его команда проблема с реализацией голевых моментов. Специалист также добавил, что защитник Никита Никитин, скорее всего, появится в следующей игре.

– Играли с одним из лидеров. Понимали, что матч будет тяжелым, – цитирует клубная пресс-служба Гатияутулина. – Таким он и получился. Имели моменты, к сожалению, не реализовали. Также не сработало большинство. Готовимся к следующей игре.

– Почему сегодня в составе не было Никиты Никитина?

– Дали возможность молодому Диме Алексееву. Никита в следующем матче, скорее всего, появится. Сейчас посмотрим и разберем игру.

– Оцените момент со второй шайбой ЦСКА. Кто ошибся в этом эпизоде?

– Немного неправильно сыграли нападающие в зоне атаке. Вдвоем обрезались, пошла контратака, и глубоко в зону укатались. Надо было ближе сыграть, не допустить броска. Разберем эпизод и постараемся больше не допускать таких ошибок.