Анвар Гатиятулин: "Трактор" по-прежнему подводит реализация моментов"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (0:1 ОТ) отметил, что команда по-прежнему испытывает серьезные проблемы с реализацией моментов. По словам специалиста, тренерский штаб принял решение перевести в центр четвертого звена Иржи Новотны из-за сильной нагрузки, выпадающей на одних и тех же игроков.

– Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу, – приводит пресс-служба "Трактора" слова Гатиятулина. – К сожалению, подводит реализация. Мы работаем над этим постоянно. В овертайме, конечно, допустили ошибку при входе в зону и проиграли. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, которые всю домашнюю серию нас гонят вперед.

– Алексея Кручинина нет, и первое звено не так хорошо смотрится.

– Надеемся, что Алексей поедет с нами на выездную серию и в каком-нибудь матче сыграет. Пока что ему нельзя тренироваться в полную силу. Мы сами ждем его. Жизнь продолжается, мы работаем над этим.

– Иржи Новотны уже опустился в четвертое звено. Это его потолок, или вы надеетесь, что он еще покажет себя?

– Я бы не сказал, что он опустился. Просто Иржи – центрфорвард, а мы его пробовали с краю. Мы смотрим, чтобы примерно все звенья были равноценными. Нагрузка выпадает на один и тех же и хотим, чтобы получалось играть не в три или два, а в четыре звена. Поэтому было принято решение поставить Новотны в центр четвертого сочетания.