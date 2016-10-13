Анвар Гатиятулин: "Трактор" очень хочет прервать эту серию поражений"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Югры" (0:2) посетовал на большое количество допущенных ошибок. При этом специалист подчеркнул, что физическое состояние команды находится на должном уровне.

– Все ребята очень хотят прервать эту серию поражений, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – Готовились, выходили, но, к сожалению, опять допустили ошибки. Получили контратаку, немного неправильно сыграли. Не смогли опять отыграться. Не забивая – не выиграешь. Работаем, готовимся к следующей игре.

– Как оцените физическое состояние игроков?

– Физическое состояние нормальное, движение есть. Все под контролем.



– Что скажете об игре вратаря?

– Паша Францоуз сыграл нормально. В первом голе прошла передача на дальнюю штангу, во втором он не видел броска. А так он выручал.