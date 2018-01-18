Анвар Гатиятулин: "Трактор" играл терпеливо, допустил минимум ошибок в обороне"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Авангардом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда выполнила установку на матч и допустила минимум ошибок в обороне.

– Тяжелый матч. Очень рады победе. Начали робко, но потом сделали то, о чем договаривались – играть терпеливо, допускать минимум ошибок в обороне. И это получилось. Те ошибки, которые допустили – почистил вратарь. Общие слова благодарности команде за самоотдачу и за победу.

– Какие планы у команды на паузу в феврале?

– Скорее всего, будем готовиться дома. Дадим отдохнуть в первую очередь. Подлечиться, залечить травмы, повреждения. А потом будем готовиться. С турниром, к сожалению, не получается. Ищем спарринг-партнеров, с кем можно будет сыграть игры. (Анна ЛЕВЧЕНКО)