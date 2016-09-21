Анвар Гатиятулин: "Трактор" допускал слишком много ненужных ошибок"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин признался, что его команде тяжело далась победа над "Медвешчаком" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч, отнял много сил. Очень рады, что победили. Мы допускали ненужные ошибки, Вася подчищал, – цитирует официальный сайт "Трактора" Гатиятулина. – Отмечу всю команду за самоотдачу, что терпели. Смогли в конце создать моменты, забросить и победить.

– "Медвешчак" исповедует североамериканский стиль игры. Насколько он отличается от стиля других команд?

– Я бы не сказал, что есть серьезные отличия. И российские некоторые команды играют в активный хоккей. Сегодня мы это почувствовали с первых минут, были проблемы. Смогли перестроиться, стали быстрее из зоны выходить.