23:44 21 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятулин: "Трактор" допускал слишком много ненужных ошибок"

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин признался, что его команде тяжело далась победа над "Медвешчаком" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч, отнял много сил. Очень рады, что победили. Мы допускали ненужные ошибки, Вася подчищал, – цитирует официальный сайт "Трактора" Гатиятулина. – Отмечу всю команду за самоотдачу, что терпели. Смогли в конце создать моменты, забросить и победить.

– "Медвешчак" исповедует североамериканский стиль игры. Насколько он отличается от стиля других команд?

– Я бы не сказал, что есть серьезные отличия. И российские некоторые команды играют в активный хоккей. Сегодня мы это почувствовали с первых минут, были проблемы. Смогли перестроиться, стали быстрее из зоны выходить.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16553

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