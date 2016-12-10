Анвар Гатиятулин: "Своим отношением к делу игроки "Трактора" добавили себе один выходной"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (4:1) отметил, что команде удалось выполнить план на игру. По словам специалиста, игроки своим отношением к делу заслужили дополнительный выходной.

– Для "Трактора" важно было одержать сегодня победу в заключительной домашней встрече 2016 года, и я рад, что нам это удалось, – приводит пресс-служба челябинского клуба слова Гатиятулина. – Что перед игрой договаривались делать, то, практически всю игру и выполняли. Благодарю ребят за игру, победу и самоотдачу. Своим отношением к делу команда добавила себе один выходной. Уже скоро матчи и очень важно, чтобы игроки отдохнули физически и морально.

Мы с нашими болельщиками в этом году больше не увидимся, поэтому хотелось бы поздравить их от себя лично, от клуба, от команды с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, успехов и благополучия.

– Появление Новотны вас обрадовало?

– Да, конечно. Мы очень надеялись на него. Он с нами всю предсезонку прошел, но, к сожалению, обстоятельства так сложились, что Иржи выбыл. Мы очень рады видеть его в команде. В первой своей игре он выглядел здорово.

– Как вы оцениваете эпизод с дракой, и что с Алексеем Петровым?

– Это хоккей, жесткая игра, эмоции преобладают. Все нормально, игровой момент. Что касается здоровья Алексея, то доктора занимаются, пока сказать не могу. Повреждение есть.