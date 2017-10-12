Анвар Гатиятулин: "Смогли выжать максимум"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (2:1) остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные смогли выжать максимум.



– Тяжелый матч, непросто складывался. Тем не менее хочу сказать слова благодарности команде, что терпели, смогли выжать максимум, забили в большинстве во втором периоде, – приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинского клуба. – Поверили в свои силы, в третьем периоде ждали своего момента и использовали его.