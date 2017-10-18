Анвар Гатиятулин: "Родные стены помогли "Трактору" в матче против "Куньлуня"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:2 Б) поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, что встреча проходила в Челябинске.

– Непростой матч. Очень рады победе, – цитирует клубная пресс-служба Гатиятулина. – Слова благодарности команде. Тяжелый график. По игре в целом, первый период провели не так, как хотели. Начали робко, проиграли свой пятак. Тем не менее нашли в себе силы, переломили игру. Был равный матч, и в серии буллитов, как говорят, родные стены помогли. Спасибо болельщикам за поддержку!

– Сегодня "Трактор" играл в концовках периодов активнее прежнего. С чем связано?

– С ребятами договариваемся, чтобы играли как можно больше в атаке. Цеплялись за шайбу, потому что допускаем ошибки в своей зоне и очень много сил тратим. Где-то получается, цепляемся. Не то чтобы мы только в концовках играли, весь матч старались играть активно.

– Как оцените выход Кравцова?

– Виталя рвался в бой. Вчера дали шанс сыграть в "Челмете". Он хорошо сыграл, сегодня в составе, молодец. Как и вся команда, проявил характер. Важно было набрать очки.