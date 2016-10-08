18:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятулин: "Результат игры с "Салаватом" при равной игре решили детали"

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения от "Салавата Юлаева" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на реализацию голевых моментов. По словам наставника, все старались, исход встречи решили детали.

– Мы провели тяжелый матч. Результат игры при равной игре решили детали. Мы пропустили две контратаки и пропустили две шайбы, – отметил Гатиятулин. – Ребята старались, но мы не реализовали свои моменты. Почему Игорь Мирнов не играет? Есть вопросы по игре, мы дали ему отдохнуть. (Вадим АМИНОВ)

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