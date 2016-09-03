20:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятулин: "Реализация большинства – больная тема "Трактора"

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Югры" (1:2 Б) посетовал на неуверенность своих подопечных в первом периоде.

– Мы подготовились к игре, и поначалу много играли в большинстве, – приводит официальный сайт "Югры" слова Гатиятулина. – Но это наша больная тема – не можем забить в большинстве. Еще в первом периоде была неуверенность у игроков. Но ребята смогли перестроиться и немного добавили в движении. Также были контратаки, но опять же мы не реализовали нужные моменты и проиграли буллиты.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1287

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