Анвар Гатиятулин: "Реализация большинства – больная тема "Трактора"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Югры" (1:2 Б) посетовал на неуверенность своих подопечных в первом периоде.

– Мы подготовились к игре, и поначалу много играли в большинстве, – приводит официальный сайт "Югры" слова Гатиятулина. – Но это наша больная тема – не можем забить в большинстве. Еще в первом периоде была неуверенность у игроков. Но ребята смогли перестроиться и немного добавили в движении. Также были контратаки, но опять же мы не реализовали нужные моменты и проиграли буллиты.