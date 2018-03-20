Анвар Гатиятулин: "Разберем ошибки в матче с "Салаватом" и постараемся их больше не допускать"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения от "Салавата Юлаева" (2:3) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина отметил, что в команде разберут допущенные ошибки и постараются их больше не допускать. Он также добавил, что нападающий Игорь Полыгалов травмирован.

Счет после второго периода был 2:0 в пользу челябинской команды, после чего игроки пропустили три шайбы. Счет в серии стал 1-2.

– Неплохо начали, потом маленько стали допускать ненужные ошибки в обороне. Тем не менее, все ребята стараются. Все отдаются игре, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Гатиятулина. – Разберем ошибки, будем готовиться к завтрашней игре.

– В трех матчах с "Салаватом Юлаевым" "Трактор" третий период один раз сыграл вничью и два раза проиграл. На ваш взгляд, проблема в психологии или не хватает физики?

– Накал. Где-то, наверное не хватает уверенности. Допускаем ошибки. Немного не так договариваемся в обороне играть. Где-то перестраховываемся. Начинаем пятиться. Разберем ошибки и постараемся завтра их не допускать.

– Полыгалов травмирован?

– Да, Игорь травмирован. Доктора все делают возможное, чтобы как можно быстрее он восстановился.

Следующая встреча между командами пройдет завтра и начнется в 17.00 по московскому времени.