Анвар Гатиятулин: "Расстраивает, что "Трактор" не может забить в большинстве"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (1:2 Б) отметил, что неприятный отпечаток оставило отсутствие заброшенных шайб при игре в большинстве. По словам специалиста, команде пока также не везет в серии буллитов.

– Начали не с тем движением, как обычно, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – Вроде выровняли игру, создавали моменты, но здорово сыграл вратарь соперника. Опять в большинстве не можем забросить, это тоже оставило отпечаток. Тем не менее, все ребята старались. Ну а серия буллитов…пока не везет.