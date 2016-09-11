19:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятулин: "Рад, что "Трактору" удалось порадовать челябинцев"

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (3:0) подчеркнул, что команда сыграла строго и дисциплинированно.

– Хотелось бы поздравить всех челябинцев с юбилеем города, – цитирует официальный сайт "Трактора" Гатиятулина. – Мы очень хотели их порадовать. Я рад, что нам это удалось. В принципе, сыграли строго, дисциплинированно, смогли создать моменты и выиграть.

– Оцените первую игру Артема Кислого.

– Артем провел хороший матч. Было видно его волнение. Наверное, ему нужно немного времени, чтобы почувствовать себя игроком команды. Желание и самоотдача были на уровне, а ошибки есть у каждого.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16466

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