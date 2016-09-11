Анвар Гатиятулин: "Рад, что "Трактору" удалось порадовать челябинцев"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (3:0) подчеркнул, что команда сыграла строго и дисциплинированно.

– Хотелось бы поздравить всех челябинцев с юбилеем города, – цитирует официальный сайт "Трактора" Гатиятулина. – Мы очень хотели их порадовать. Я рад, что нам это удалось. В принципе, сыграли строго, дисциплинированно, смогли создать моменты и выиграть.

– Оцените первую игру Артема Кислого.

– Артем провел хороший матч. Было видно его волнение. Наверное, ему нужно немного времени, чтобы почувствовать себя игроком команды. Желание и самоотдача были на уровне, а ошибки есть у каждого.