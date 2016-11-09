Анвар Гатиятулин: "Против "Ак Барса" играли вторым номером – такой был план"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин подчеркнул, что его команда намеренно играла вторым номером в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (2:3 Б). Специалист отметил отсутствие везения в послематчевой серии буллитов.

– Понимали, с кем играем, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – "Ак Барс" один из лидеров и по игре, и в таблице. Ожидали тяжелую игру, как в итоге и получилось. Если брать в целом, что-то получилось, что-то не очень. Смогли сравнять счет, довели до буллитов, но пока в буллитах не везет.

– В первом периоде "Трактор" сыграл не очень выразительно, в отличие от второго и третьего. С чем это связано?

– Готовились к игре, видели, какое нападение у "Ак Барса". Сыграли вторым номером, хотели уделить больше внимания обороне. Такой план был на игру.