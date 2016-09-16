03:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятулин: "Победа над "Магниткой" была очень нужна"

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Главный тренер челябинского "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (5:3) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист поблагодарил свою команду за самоотдачу.

– Начало было обескураживающим, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – Хочу свою команду поблагодарить за самоотдачу, что не "развалились", а наоборот сплотились. Потихоньку мы выровняли игру, начали создавать моменты и реализовывали их. Нам эта победа была очень нужна. Поражения не придают уверенности, а победы придают.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16501

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