Анвар Гатиятулин: "Победа над "Магниткой" была очень нужна"

Главный тренер челябинского "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (5:3) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист поблагодарил свою команду за самоотдачу.

– Начало было обескураживающим, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – Хочу свою команду поблагодарить за самоотдачу, что не "развалились", а наоборот сплотились. Потихоньку мы выровняли игру, начали создавать моменты и реализовывали их. Нам эта победа была очень нужна. Поражения не придают уверенности, а победы придают.