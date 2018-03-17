Анвар Гатиятулин: "Нужно иметь длинную скамейку, чтобы "Трактор" играл активно"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина от "Салавата Юлаева" (2:3 ОТ, 1-1) подчеркнул, что его команда старается выжимать максимум из создаваемых моментов. Третья игра серии пройдет в Челябинске во вторник, 20 марта.

– Слова благодарности команде. Мы старались, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Гатиятулина. – Есть ошибки, но ни к кому нет претензий.

– Вы два матча играли вторым номером. Пытаетесь измотать "Салават"?

– Чтобы играть активно, нужно иметь длинную скамейку. Мы не только играем в обороне, стараемся что-то создавать впереди. Если есть моменты, стараемся выжимать из них максимум.