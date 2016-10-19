15:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятулин: "Ненужные удаления отняли у "Трактора" очень много сил"

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (2:4) подчеркнул, что команде не хватило свежести в третьем периоде. По словам наставника, на исход игры также повлияли ненужные удаления, которые отняли у команды много сил.

– Могли забить, но на третий период не хватило свежести, – приводит пресс-служба "Амура" слова Гатиятулина. – Игроки допускали много ошибок, следствием чего становились пропущенные шайбы. Ненужные удаления также отняли у команды очень много сил. Будем разговаривать с хоккеистами, объяснять ошибки и готовиться к следующей игре.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=GkwAP1vaBA4

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