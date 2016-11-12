Анвар Гатиятулин: "Нефтехимик" в первые два периода играл с "Трактором" на равных"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (6:0) подчеркнул, что в первых двух периодах на площадке шла равная игра. Также он отметил игру голкипера своей команды Василия Демченко, отразившего все 26 бросков соперника.

- Два периода была равная игра, и непонятно было, куда она может повернуться, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Гатиятулина. - К счастью, Вася здорово сыграл, и мы смогли реализовать моменты, которые создали. Спасибо ребятам за самоотдачу. Предыдущие два поражения уверенности не принесли и было видно, что сначала ребята немного нервничали. И болельщикам за поддержку огромное спасибо.



- Анвар Рафаилович, в третьем периоде Рой играл сразу в двух звеньях. Что-то случилось с Кручининым?

- Да, Алексей получил повреждение. Сейчас доктора разбираются. Дали возможность Рою поиграть побольше, чтобы еще ближе познакомиться.