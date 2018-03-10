Анвар Гатиятулин: "Нефтехимик" сделал "Трактор" сильнее"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин похвалил "Нефтехимик" за достойное противостояние в серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Челябинцы в сегодняшнем матче победили 4:3 и выиграли серию 4-1.

– Хотел бы поблагодарить Андрея Викторовича и его команду за эту серию. Непростая, тяжелая серия, – цитирует официальный сайт "Трактора" Гатияулина. – Равная игра в каждом матче. За счет самоотдачи. Выжимали максимум из моментов, использовали их и реализовали. Смогли победить. Также огромное спасибо болельщикам. Как наш шестой игрок они постоянно гонят нас вперед. В тяжелые моменты ребята перестраиваются, находят свою игру.

– Что с Щехурой? И надолго ли выбыли Францоуз и Никитин?

– Никитин улетит на обследование. Будет ясно позже. Пол немного недомогает, но, думаю, после выходных в строю будет. Францоуз? Было столкновение, но, думаю, после выходных все будут в строю.

– В середине матча долго не играло звено Полыгалова. Недовольны были их действиями?

– Там меньшинство было, и у Игоря, по-моему, была проблема с коньком. Он уходил – как вернулся, опять стали играть.

– Можно ли сказать, что "Нефтехимик" сделал "Трактор" сильнее?

– Конечно. Лично для меня это огромный опыт. В том году, скажем так, поучаствовали. В этом – получилось сделать шаг вперед. Через такие игры команда сплачивается и прибавляет.