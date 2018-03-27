Анвар Гатиятулин: "Не думаю о финале с "Ак Барсом". "Трактору" важно восстановиться"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Салаватом Юлаевым" в финале Восточной конференции (4-3 в серии) отметил, что его команде важно восстановиться перед финалом против "Ак Барса".

– От лица клуба, от лица города хотел бы выразить слова в адрес пострадавших от трагедии. Даже слова сложно подобрать. Что касается игры, ребята старались, хотели победить. Нам это удалось. Хотел бы поблагодарить соперника, лично я приобрел огромный опыт. Хорошая, интересная серия.

– Что стало ключевым в серии?

– В нашей серии с "Салаватом" все решила реализация моментов.

– Что скажете о следующем сопернике?

– Сейчас о следующей серии не думаю. Нужно привести ребят в состояние. Еще раз повторюсь, очень много сил потрачено. Важно восстановиться.

– Можно сказать, что с "Ак Барсом" "Трактор" будет играть без давления?

– Как и в сезоне, ребята будут в каждой игре отдаваться.