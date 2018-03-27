Анвар Гатиятулин: "Не думаю о финале с "Ак Барсом". "Трактору" важно восстановиться"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Салаватом Юлаевым" в финале Восточной конференции (4-3 в серии) отметил, что его команде важно восстановиться перед финалом против "Ак Барса".
– От лица клуба, от лица города хотел бы выразить слова в адрес пострадавших от трагедии. Даже слова сложно подобрать. Что касается игры, ребята старались, хотели победить. Нам это удалось. Хотел бы поблагодарить соперника, лично я приобрел огромный опыт. Хорошая, интересная серия.
– Что стало ключевым в серии?
– В нашей серии с "Салаватом" все решила реализация моментов.
– Что скажете о следующем сопернике?
– Сейчас о следующей серии не думаю. Нужно привести ребят в состояние. Еще раз повторюсь, очень много сил потрачено. Важно восстановиться.
– Можно сказать, что с "Ак Барсом" "Трактор" будет играть без давления?
– Как и в сезоне, ребята будут в каждой игре отдаваться.
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https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/press-konferentsiya-posle-sedmoy-igry-s-traktorom/