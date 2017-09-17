Анвар Гатиятулин: "Каждый матч "Трактор" теряет игроков"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ сообщил о травме нападающего Виталия Кравцова. Также специалист отметил, что у его подопечных не получилось исключить ошибки и удаления из своей игры.

– Понимали, что играли с лидером, – сказал Гатиятулин. – Знали, что нельзя ошибаться и удаляться. К сожалению, не получилось. И уступили.

– Кравцов получил травму?

– Он кисть повредил. Доктора сейчас смотрят. Каждый матч теряем игроков. Теперь вот Кравцова. Пока неизвестно, что с ним конкретно – будут делать снимок. (Игорь ЕРОНКО)