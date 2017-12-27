Анвар Гатиятулин: "Было очень большое желание порадовать болельщиков "Трактора"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над "Локомотивом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что перед игрой не произносил особых речей для хоккеистов. По его мнению, игроки сами понимают важность каждого матча.

– Был ответственный день, – цитирует сайт "Трактора" Гатиятулина. – Мы очень волновались, хотели порадовать наших болельщиков. Рады, что удалось это сделать. Понимали, что предстоит тяжелый матч, готовились очень серьезно. Моменты, которые создали, их удалось реализовать. Благодарность команде за самоотдачу, и нашим болельщикам тоже.

– Было ли понимание, что сегодня проигрывать нельзя ни в коем случае?

– Да, конечно. Спасибо всем, кто писал историю клуба, низкий поклон. Еще раз повторюсь, что было очень большое желание порадовать болельщиков. Рады, что это получилось.

– Какие слова говорили ребятам перед матчем?

– Особо никаких слов не нужно было. Все понимают, что идет борьба за плей-офф, и каждое очко очень важно. Разобрали игру, посмотрели, как играет соперник, и договорились, как будем действовать.