Анвар Гатиятулин: "Благодарю Евгения Кузнецова за поддержку"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин похвалил своих подопечных за игру в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:1). Также он поблагодарил воспитанника клуба Евгения Кузнецова за подарок болельщикам. Форвард "Вашингтона" подарил фанатам 6800 футболок с надписью "Спасибо, Челяба".

- Понимали, что будем играть с одним из лидеров чемпионата. Готовились к этой игре, - цитирует официальный сайт "Трактора" Гатиятулина. - Особых слов, чтобы настроить ребят, искать не нужно было. Ребята и так все понимали. Сыграли дисциплинированно, создали моменты, реализовали их и выиграли. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку и лично Евгения Кузнецова за такую акцию. Хочу пожелать успехов ему и его команде.

- Отсутствие Веске и Бирнера связано с травмами?

- Нет, на сегодняшний день посчитали, что именно такой состав должен играть.

- Почему сегодня вы сделали выбор в пользу Василия Демченко?

- Мы дали Францоузу передохнуть. Выбор пал на Васю. Он сегодня сыграл достойно.