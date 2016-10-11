10:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Антти Пильстрем: "Почувствовал, что настало время вернуться домой"

0
0
0

Новичок "Йокерита" Антти Пильстрем подчеркнул, что многие факторы повлияли на подписание контракта с клубом из Финляндии. По словам форварда, он почувствовал, что настало время вернуться домой.

- Почувствовал, что настало время вернуться домой и играть за клуб из Финляндии, - приводит пресс-служба "джокеров" слова Пильстрема. - Теперь я смогу проводить больше времени дома, с семьей, я знаком со многими игроками "Йокерита". Много факторов повлияло на это решение.

В ЦСКА строгая дисциплина, тренировки были тяжелыми. Я многому научился, выступая за армейцев. Мне приходилось выходить в четвертом звене, но я был доволен ролью в команде. Также мне нравилось играть в Швейцарии, где я получал много игрового времени.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ