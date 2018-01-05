Антон Тодыков: "Психологически я всегда готов к матчам"

Вратарь "Витязя" Антон Тодыков после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:7) отметил, что его команда плохо начала встречу. Голкипер также добавил, что он всегда психологически готов к играм.

– Плохо начали, плюс большинство ЦСКА стало для нас злым роком, но ребята не развалились, играли до конца, – цитирует "Р-Спорт" Тодыкова. – Я психологически всегда готов. Да, это непросто два сезона готовиться и не выходить, но я был готов и физически, и психологически. Ничего страшного не произошло на льду. Игры не берусь оценивать. Удивлен признанию лучшим игроком команды, ведь не так уж много времени провел на льду. Но это приятно, это первый приз, он, безусловно, запомнится.

Напомним, что Тодыков был признан лучшим игроком "Витязя" в матче против ЦСКА.