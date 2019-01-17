22:51 17 января | Хоккей — КХЛ

Антон Слепышев: "Юханссон держал ЦСКА в игре, спасибо ему"

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Нападающий ЦСКА  Антон Слепышев поблагодарил вратаря красно-синих Ларса Юханссона за помощь при победе над "Автомобилистом" (3:0).

 - Настраивались на "Автомобилист", разбирали их большинство. Это их опасное оружие, они идут на первом месте в лиге в этом компоненте. При игре 5 на 5 мы концентрировались на своей игре. Неважно, кто против нас - лидер или нет. У нас свои наработки.

 - Вы уже достигли совершенства при игре в обороне, или еще есть куда расти?

 - Какое совершенство? Все равно у наших ворот возникают моменты, у "Автомобилиста" был выход 2 в 1. Спасибо Юханссону за то, что вытаскивал и держал нас в игре. Он давал нам уверенность. Такие сейвы, которые он исполняют, дают уверенности команде.

 - У Сорокина 8 "сухарей", у Ларса сегодня девятый...

 - Дай бог, лишь бы не сглазить.

 - Неужели у соперников так мало моментов?

 - Сегодня у "Автомобилиста" были острые выходы. Ларс сделал несколько сейвов.

 - Это ваш пик формы?

 - Я так не думаю. Есть еще моменты, которые надо улучшить.

 - Как проведете паузу в чемпионате?

 - Сейчас у нас будут два выходных, потом соберем все эмоции и будем дальше работать. (Владислав Уткин)

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https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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