Антон Слепышев: "В СКА практически сборная России собрана"

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1). Он отметил, что у соперника очень сильный состав.

– ЦСКА и СКА всегда показывают хороший хоккей для зрителей, для хоккеистов. Всегда приятно играть. Не будем раскрывать всех секретов, за счет чего мы побеждаем СКА. Но сегодня у нас была по-настоящему команда, друг за друга бились.



– В начале матча у ЦСКА не получалась игра. Что удалось изменить?

– В первом периоде действительно не получалось. Отвыкли от таких скоростей, нам понадобилось, чтобы понять, что хоккей будет немножко другой. Потом уже показывали наш хоккей.



– СКА – другой уровень по сравнению с другими командами?

– Это очевидно. Состав у СКА сильный, там практически сборная России собрана, много игроков, кто выступал в НХЛ.



– Что было в голове, когда бросали в моменте с голом?

– Да просто до конца хотел момент доработать. Не получилось бросить с удобной, пришлось развернуться и с неудобной.



– Когда-нибудь так с колен забивали?

– В КХЛ, наверное, в первый раз.



– ЦСКА обогнал "Автомобилист" в турнирной таблице. Что это значит для команды?



– Честно говоря, не знаю, кто туда смотрит. Идем от игры к игре.(Игорь Еронко)

ЦСКА одержал двенадцатую победу подряд, набрал 54 очка и закрепился на первом месте на Западе. СКА с 49 баллами располагается на второй строчке.

ЦСКА обыграл СКА и одержал двенадцатую победу подряд в КХЛ

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