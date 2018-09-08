Антон Слепышев: "Ситуация с Веем показывает, что нельзя расслабляться"

Форвард ЦСКА Антон Слепышев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Динамо" (3:1) отметил, что в армейской команде большая конкуренция.

– Хороший матч был, все шайбы забили в большинстве, которое до этого не получалось, – заявил Слепышев. – Рады, что стало немного получаться.

– Адаптировались после возвращения в КХЛ?

– Не успел заметить, как изменилась лига. Концентрируюсь на своей игре, от матча к матчу чувствую комфортнее. К большим площадкам было время привыкнуть на сборах. С Толчинским и Шалуновым играли на Кубке мэра, у нас достаточно игроков – тренер ищет лучшие связки.

– Не смущает ротация в команде? Готовы пропускать матч как Вей?

– Конкуренция большая, в таких условиях идет индивидуальный рост. Ситуация с Веем показывает, что нельзя расслабляться.

– Обидно было пропустить единственную шайбу на последних минутах?

– Конечно, хотели помочь Сороке с сухарем. В целом все довольны победой. (Евгений Белоусов)

Антон Слепышев: После возвращения не заметил, как изменилась КХЛ pic.twitter.com/Z4XAl5GF6j – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 8 сентября 2018 г.

Все о КХЛ: результаты и календарь матчей, турнирная таблица