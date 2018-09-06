Антон Слепышев: "КХЛ должна выбрать один формат площадок"

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев после победы над "Металлургом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью пресс-службе команды из Магнитогорска поделился мнением об игре на площадках разных размеров. Форвард вернулся в Россию после трех сезонов в НХЛ в составе "Эдмонтона".

– Насколько вам сейчас сложно адаптироваться в России на больших площадках после НХЛ?

– Постепенно с каждой игрой вспоминаю, как играть в КХЛ на больших площадках. Были сборы, я уже тогда достаточно привык. Сейчас с каждой игрой чувствую себя всё более комфортно.

– Некоторые команды КХЛ переходят на финский формат площадок. Как вы к этому относитесь?

– Считаю, в КХЛ должны выбрать один формат. А то, в одном городе один размер, во втором – другой, в третьем – третий. Просто руководителям команд лиги надо собраться вместе и решить, какой формат для нас подходит. И тогда – привыкнем.