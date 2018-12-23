Антон Слепышев: "К плей-офф все забуду о наших победах над СКА"

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:1) в интервью "Известиям" отметил, что о победах над питерцами в плей-офф все забудут. Игра состоялась на "Газпром Арене" и собрала 67 тысяч зрителей.

– Неделю назад вы приезжали со сборной России на футбольную арену в Санкт-Петербурге. Атмосфера тогда и сейчас на игре КХЛ сильно различается?

– В прошлые выходные я был здесь, на арене в Петербурге, но не участвовал в игре – смотрел ее с трибуны. В этом ключевое отличие. Но что с позиции зрителя, что с позиции участника матча атмосфера просто превосходная. Организация – супер! Конечно, почаще нужно такие встречи проводить.

– Шум трибун на большой футбольной арене звучит иначе, чем в обычных ледовых дворцах вместимостью 10–12 тыс. человек?

– Шум как шум. Это уже привычно. Здесь отличается картинка: когда оглядываешься и видишь, как сидят 70 тыс. человек. В целом атмосфера была классная. А шум примерно такой же, как на маленькой арене. Может быть, в небольших ледовых дворцах кажется, что зрители кричат громче, поскольку сидят ближе к нашей скамейке и льду.

– Как удалось одержать уже четыре победы над СКА в этом сезоне? Есть какие-то общие причины?

– Единственный общий признак – все четыре победы одержаны всей командой. Каждый из игроков внес свой вклад в успех ЦСКА. Каждый отдал всё, что у него есть, всё, что он может отдать команде. Наверное, отсюда и победный результат в четырех играх против СКА.

– С высокой вероятностью ЦСКА и СКА пересекутся в плей-офф. Нет опасений, что уже раскрыли перед питерцами все карты?

– Никаких карт нет. Я считаю, что надо двигаться от игры к игре. Плей-офф будет только через два месяца. Если мы там встретимся со СКА, то к тому моменту все уже забудут, как мы выиграли у них четыре раза в "регулярке". Плей-офф есть плей-офф – там хоккей будет другой. Мы уже не будем держать в голове свои победы в нынешнем сезоне.