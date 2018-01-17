Антон Ландер: "Я счастлив в Казани, но надеюсь, что дальше будет еще лучше"

Нападающий "Ак Барса" Антон Ландер отметил высокий уровень чемпионата КХЛ. Также швед подчеркнул, что его семья ощущает себя комфортно в Казани.

– Перед началом сезона я много спрашивал у ребят, как им было в КХЛ, понравилось ли им в России, но все равно хотелось получить свое мнение, – цитирует "РИА Новости" Ландера. – И мне все очень нравится. Отличный клуб, отличный город, отличный тренер, все профессионально. Моей семье здесь очень комфортно. Какие-то матчи у "Ак Барса" получаются лучше, какие-то хуже, но мне нравится уровень лиги, здесь есть чему поучиться.

Здесь по-другому распоряжаются шайбой, в Северной Америке движение атак идет от ворот до ворот, а в КХЛ есть возможность подумать, больше времени на то, чтобы организовать атаку. Я счастлив в Казани еще и потому, что моя команда показывает хорошие результаты. Я хотел быть частью команды, которая побеждает и претендует на чемпионство. Сейчас все отлично, но надеюсь, что дальше будет еще лучше.

В НХЛ я не знал, где проведу следующий день, так как в любой момент мог быть отправлен в фарм-клуб. И это постоянно висит в твоей голове. В твоей голове и в голове супруги. Сейчас нам хорошо.

Напомним, Ландер перешел в "Ак Барс" из "Эдмонтона" летом 2017 года. За казанскую команду в текущем сезоне он провел 48 матчей, в которых набрал 31 (8+23) очко в 48 матчах.