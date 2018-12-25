Антон Ландер: "Нужно вернуть мышцы, "закачать" ногу, чтобы снова кататься в полную силу"

Нападающий "Ак Барса" Антон Ландер рассказал, как восстанавливается от травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора"​ (5:3).

– Антон, приятно снова видеть вас на льду. Как вы себя чувствуете сейчас?

– Я тоже рад вернуться! – приводит слова Ландера официальный сайт казанской команды. – Чувствую себя довольно хорошо, это моя третья ледовая тренировка после травмы, ощущения сейчас намного лучше, чем в первый раз. Пока я не могу выполнять весь объем работы, нога еще не окрепла, но здорово снова быть на льду.

– Вы пересматривали тот момент в матче с "Трактором"?

– Да, пару раз. Нужно было подробно объяснить врачам, что произошло, в какую часть тела пришелся удар. Думаю, мне повезло, что в момент столкновения я уже оторвал конек от льда – это была не опорная нога. В хоккее такое бывает, столкновения и травмы – часть игры.

– Джастин Азеведо в каждом интервью о том эпизоде говорит, что чувствует себя виноватым.

– Да, он и мне это говорил (улыбается). Но он совсем не виноват, в хоккее все происходит очень быстро, мы хотели вывести шайбу из зоны и убежать в атаку, и тут случилось столкновение. Просто так бывает.

– Чем вы занимались последний месяц?

– Первая неделя после травмы – полный покой, нужно ждать, пока нога отдохнет. Потом занимался в зале, 2-3 недели работал над верхней частью тела, начал посещать бассейн – ходил по дну и плавал. Сейчас главная задача – вернуть мышцы, "закачать" ногу, чтобы снова кататься в полную силу. Постепенно возвращаюсь в работу, очень тяжело быть вне команды и пропускать матчи. Но здорово, что парни много побеждают в последнее время, я очень рад за команду.

– Есть какой-то прогноз по восстановлению? Когда можно будет снова видеть вас на льду?

– Я понимаю вопрос, но никто не знает наверняка. Я работаю каждый день и буду делать все, чтобы вернуться как можно скорее, но важно восстановиться на все 100 процентов. Возможно, мне самому было бы проще, если бы я знал точную дату выздоровления, только плей-офф уже недалеко, и не хочется вернуться в игру неготовым, снова получить травму и пропустить важные матчи. Врачи, тренеры и я сам – мы все думаем о том, что впереди еще длинная дистанция, и нужно ответственно подойти к лечению.

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