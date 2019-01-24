Антон Ландер: "Мне повезло с голом"

Форвард "Ак Барса" Антон Ландер после победы над "Йокеритом"​ (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал момент с заброшенной шайбой и оценил свое физическое состояние после травмы, сообщает официальный сайт казанской команды.

– Получилась тяжелая игра, мы получили много удалений, но справились с большинством соперника – "Йокерит" смог реализовать лишнего только один раз. Мы давно не играли, и эта победа очень важна для команды, – приводит слова Ландера пресс-служба "Ак Барса".

– Вы забили очень важный гол в концовке первого периода.

– Ярулллин здорово бросил от синей линии, Секач хорошо подставил клюшку, но шайба полетела мимо. Я считаю, что мне повезло с этим голом – отскок от борта пришелся мне на клюшку. Но в с точки зрения командой игры шайба очень хорошая, звено здорово сработало. Вообще коллективно "Ак Барс" этот матч провел здорово – даже большое количество удалений нас наоборот сплотило, мы стали сильнее. Это важно в концовке регулярного чемпионата перед самым плей-офф.

– Как оцените свое физическое состояние?

– Два периода провел неплохо, но в третьем начал уставать. Думаю, это нормально для первого матча за два месяца. С коленом все в порядке, я его не берег, полностью доверял ноге – еще пару игр и вернусь в оптимальное состояние.

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