Антон Ландер: "Эта игра станет для нас уроком"

Нападающий "Ак Барса" Антон Ландер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (0:5) отметил, что казанцы должны сделать правильные выводы. "Ак Барс" не реализовал ни одной попытки в большинстве, хотя во втором периоде больше минуты играл 5 на 3.

​– Не сказал бы, что у нас были проблемы с настроем, – цитирует "Р-Спорт" Ландера. – В первом периоде у "Ак Барса" были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. Тяжело показывать идеальную игру на протяжении всего длинного сезона, и спады случаются со всеми. Эта игра станет для нас уроком, из которого сделаем правильные выводы. Нужно двигаться вперед.

У нас мало что получалось в большинстве, и это одна из причин поражения. Не удавалось доводить шайбу до партнеров, передачи не получались. Нам нужно по-другому играть в следующих матчах, и в ближайшее время мы разберем свои ошибки.