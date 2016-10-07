Антон Глинкин: "Закрытый хоккей Билялетдинова - стереотип"

Нападающий "Ак Барса" Антон Глинкин в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что команда работает над всеми компонентами игры. По его словам, в этом сезоне казанцы намерены бороться за Кубок Гагарина.

- Многие годы "Ак Барс" критикуют за закрытый хоккей. У Билялетдинова и правда так все строго, если речь идет об обороне?

- Если честно, побыв уже продолжительное время внутри команды, я бы не сказал, что это именно закрытый хоккей, скорее - стереотипы. Мы много работаем над всеми компонентами, чтобы правильно играть в обороне, в средней зоне и в нападении. Создаем много моментов, но пока голы даются с трудом.

- Как оцените старт сезона?

- Само начало было не таким, как мы ожидали, но нужно понимать, что команда привыкала к требованиям. Сейчас "Ак Барс" уже набрал ход, главное теперь придерживаться той игры, которая приносит результат.

- Задачи "Ак Барса" на сезон выполнимы?

- У "Ак Барса" всегда максимальные задачи - биться за Кубок Гагарина. И этот сезон не исключение. Все зависит от нас. Будем стремиться к этой цели.