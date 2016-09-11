Антон Глинкин: "Спасибо партнерам, что не пропустили после моего удаления"

Нападающий "Ак Барса" Антон Глинкин в интервью официальному сайту клуба выразил уверенность, что казанцы заслужили победу над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ. "Ак Барс" взял верх в серии буллитов (3:2), Глинкин стал автором гола с игры и реализовал победный буллит.

- Вы снова забили и снова красивым броском. Это уже традиция.

- Всего два гола пока забил. Рано говорить, что это традиция. Нужно отдать должное Мише Варнакову. Он закрыл вратаря на пятаке, и мне нужно было бросить и попасть в угол.

- Когда пробивали буллит, знали, что будете делать до броска или следили за движением вратаря?

- Мы на каждой тренировке бьем буллиты. Сегодня попробовал такой элемент – получилось. Был вариант в голове, но всегда стараешься действовать по ситуации. Сегодня так получилось.

- Вы стали героем матча. А могли стать антигероем, когда заработали удаление в овертайме.

- Спасибо ребятам за то, что не пропустили в меньшинстве. Не имел права удаляться. Нужно было прочитать этот момент, сыграть по-другому. Еще раз спасибо ребятам! Думаю, мы заслужили эту победу, так как в третьем периоде у нас было больше моментов. Хотелось набрать три очка.