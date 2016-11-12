Антон Глинкин: "Пусть матч с "Салаватом" останется на совести судей"

Нападающий "Ак Барса" Антон Глинкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (2:4) отметил, что ему не понравилась работа арбитров. Критику вызвал эпизод поединка, в котором нападающий казанской команды Иржи Секач был удален с площадки до конца поединка за единоборство с защитником соперника Сами Леписто.

– Плохо первый период провели, не знаю с чем это связано, во втором вышел настоящий "Ак Барс", который должен быть всегда, - приводит "Бизнес Online" слова Глинкина. - Хорошо играли, забили голы, но удаления подвели нас сегодня. Не считаю, что мы играли хуже, но удаление – и матч проигран.

– Как оцените судейство в матче?

– Мне кажется, что как-то непонятно. Не знаю, пусть на их совести это останется.

– Можно сказать, что в третьем периоде "Салават" дожал вас?

– Да как дожал-то? Конечно, дожал, если мы получаем пять минут в концовке матча. Я считаю, что мы не хуже играли сегодня, но, опять же, удаления подвели нас.

– Владимир Ткачев сказал, что судьи убили "Ак Барс". Вы с этим согласны?

– Повторюсь, что в Магнитогорске, что в Уфе принципиальные матчи. Все бьются за победу. Я не хочу говорить, что где-то надо было давать удаление, а где-то – нет, но должна быть какая-то определенная линия судейства: либо ты удаляешь за все, либо даешь играть. Это мое мнение, я ни в коем случае не хочу обвинять судей.