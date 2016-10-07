Антон Глинкин: "Не рискнул потребовать у Свитова 15-й номер"

Нападающий "Ак Барса" Антон Глинкин подчеркнул, что в юности выходил на лед под 10-м номером. По словам форварда, после перехода в казанский клуб он не стал рисковать и просить у Александра Свитова отдать ему 15-й номер.

- Под 15-м я играл не всю жизнь, по школе я как раз всегда играл под 10-м номером, - приводит пресс-служба КХЛ слова Глинкина. - Когда пришел в "Трактор" пришлось выбирать из того, что было, и я выбрал 15-й. Что касается номера в "Ак Барсе", то к Сане Свитову я уж не стал подходить, не стал рисковать и требовать у него 15-й номер (улыбается). Знал, что есть свободный 10-й, и взял его.