14:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Антон Глинкин: "До игры с "Автомобилистом" не знал, что для меня это 500-я встреча в КХЛ"

0
0
0

Нападающий "Ак Барса" Антон Глинкин в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что рад победе в матче регулярного чемпионата над "Автомобилистом" (4:1). Форвард казанцев не знал, что встреча в Екатеринбурге станет для его юбилейной.

- 500 матчей в КХЛ для вас особенная дата или рядовое событие?

- Если честно, до игры в Екатеринбурге я даже не знал, что она пятисотая. По пути на арену ко мне подошел Миша Жуков и сказал, что с "Автомобилистом" у меня 500-й матч. Я не знал, но примерно, конечно, представлял, что цифра где-то такая. Естественно, было приятно отыграть 500-й матч. Главное, что мы выиграли, это лучший подарок.

- А чувствуется, что за плечами полтысячи игр?

- Не сказал бы, что чувствую такое, еще вроде бы свежи в памяти эмоции от первых игр в КХЛ, а сейчас уже их пятьсот. Быстро летит время, но есть к чему стремиться.

- Вы дебютировали за "Трактор" в сезоне 2008/2009. Помните свой первый матч? Против кого тогда играла ваша команда?

- Да, помню, это был первый сезон КХЛ, игра с "Северсталью". Очень переживал, волновался. Тот матч удачно для меня прошел – в первом же периоде я забил гол, гора с плеч тогда упала, почувствовал уверенность, достаточно хорошее тогда начало сезона у меня было.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/10/07/322601.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ