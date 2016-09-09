Антон Глинкин: "Ак Барс" выложился в матче с московским "Динамо" на 200 процентов"

Нападающий "Ак Барса" Антон Глинкин после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (4:1) выразил мнение, что казанцы победили за счет большего желания и самоотдачи. По словам хоккеиста, команда выложилась на 200 процентов.

– Нам надо было обязательно брать три очка сегодня, – приводит "Р-Спорт" слова Глинкина. – Все ребята молодцы, выложились на 200 процентов. Не все у нас получалось. Мы не так удачно начали сезон, и нервозность сказывалась. Часто проигрывали третьи периоды. Здорово, что сегодня удалось сломать эту тенденцию, и мы сразу одержали победу. Хочу сказать, что мы с каждым днем чувствуем себя все лучше, больше привыкаем. Ребята очень помогают. Тренера нас с Андреем Поповым подбадривали. Надеюсь, все будет только улучшаться. Каждая победа – это положительные эмоции, толчок вперед. Для нас в этом плане был очень важный матч. Хорошо, что мы справились с волнением, нервозностью.