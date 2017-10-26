Антон Бурдасов: "Стиль игры в "Салавате" мне намного ближе, чем в ЦСКА"

Новичок "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов отметил, что хочет быстрее начать играть за команду. Нападающий также добавил, что у него было несколько приоритетных вариантов, но он выбрал уфимский клуб.

Напомним, сегодня Бурдасов пополнил состав "Салавата" в результате обмена с ЦСКА.

– Все хорошо, все супер, настроение отличное. Сам доволен этой ситуацией и хочу быстрее начать играть за "Салават Юлаев", – приводит официальный сайт клуба слова Бурдасова.

– Как восприняли переход именно в "Салават Юлаев"?

– Очень хорошо. Мне с утра позвонили из уфимского клуба и сказали: "Мы очень хотим, чтобы ты у нас играл". Я сказал, что согласен на такие условия и все быстро решилось.

– Когда уже стало понятно, что Вас будут обменивать, то были ли какие-то приоритетные варианты для Вас?

– Да, у меня было пару приоритетных вариантов, но я выбрал Уфу. Уверен, что все сделал правильно и очень хочу помочь своей новой команде.

– Почему выбрали именно уфимский клуб?

– Я знаю, что в Уфе собраны хорошие ребята. Там отличный, дружный коллектив, где у меня много друзей. Да и стиль хоккея в "Салавате Юлаеве" мне намного ближе, чем в ЦСКА. Я знаю, что на "Уфа Арене" отличная атмосфера, потому что в Башкортостане любят и разбираются в хоккее. Нам очень нужна поддержка трибун, а мы будем радовать болельщиков отличной игрой. Мне Кирилл Капризов рассказывал, что здесь очень активные, яркие болельщики и о времени, проведенном в Уфе, он также отзывался только положительно.

– Однажды Вы уже по ходу сезона переходили из одной команды в другую. В психологическом плане это тяжело?

– Я особо не придаю этому значения. Возможно, в прошлый раз было тяжелее в том плане, что я не ожидал обмена, а здесь все было понятно изначально.

В текущем сезоне 26-летний Бурдасов провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за ЦСКА и набрал 7 (4+3) очков. Ранее он также играл за "Трактор", "Авангард" и СКА.