Антон Бурдасов - о планах на сезон: "Один результат - Кубок Гагарина!"

Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов в интервью пресс-службе КХЛ поделился планами на текущий сезон регулярного чемпионата. По словам хоккеиста, его устроит только завоевание Кубка Гагарина.

– До начала сезона мало кто мог себе представить, что "Салават" так здорово начнет чемпионат. А вы?

– Всегда хочется начать чемпионат как можно лучше и, мне кажется, все команды к этому стремятся. У кого-то это получается, у кого-то – нет. У нас же получился неплохой выезд, причем все соперники были сильные, "топовые". Мы довольны и хотим продолжить в том же духе.

– Как думаете, в чем причина такого резвого старта? Нет опасения, что "завод" может быстро кончиться?

– Мы ведь не зря занимались на предсезонке и продолжаем тренироваться в том же ритме. Программа состоит в том, чтобы мы могли проводить серии из 4-5 матчей на хорошем уровне, играть без спадов. У нас есть тренер по физподготовке – он все распланировал. А насчёт "завода"… Посмотрим. Все покажет время.

– Чем нынешний "Салават", по вашему мнению, отличается от прошлогоднего?

– В плане хоккея, мы играем примерно так же. Единственное, перед сезоном тренер собрал всех и рассказал о ролях игроков в команде, с которыми все мы согласились. Поэтому нет никаких трений и разлада, а есть обычный дружный коллектив.

– Каким результатом "Салавата" будете довольны в этом сезоне?

– Один результат – только Кубок! Мы будем стараться!