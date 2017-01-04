Антон Бурдасов: "Недоволен своей игрой, много моментов упустил"

Нападающий "Авангарда" Антон Бурдасов заявил, что главной целью команды в текущем сезоне является Кубок Гагарина, а также отметил, что, несмотря на лидерство в клубе по очкам он недоволен своей игрой. В текущем сезоне 25-летний форвард набрал 19 (13+6) очков в 25 встречах регулярного чемпионата КХЛ.

– Ну да, все идет по плану, выполняем задачи, – цитирует сайт КХЛ Бурдасова. – Наша цель – выигрывать в каждом матче. Хотя это хоккей, бывают и спады, конечно… Но в целом, я считаю, результат у нас неплохой. При том что максимальная наша задача – Кубок Гагарина. Спад команды в октябре? Я в то время был травмирован, проходил разные медицинские процедуры и не был близок к команде. Но такие моменты по сезону бывают абсолютно у всех клубов. Если в команде много травмированных или по каким-то причинам нет основных игроков – система игры рушится. Без поражений в таких случаях просто не обойтись. Но мы смогли собраться и теперь выдаем неплохие серии.

Пока недоволен своей игрой. Не очень доволен реализацией моментов, могу больше помогать команде. Я лучший снайпер "Авангарда"? Но много моментов упустил, надо больше работать над этим компонентом перед плей-офф. В кубковых матчах цена момента возрастает. Это в регулярном чемпионате у тебя есть варианты, а в плей-офф все играют жестко, строго, двух шансов никто не даст. Пока идет "регулярка", надо над этим работать.